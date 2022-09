Zizou Bergs se dévoile: «En Coupe Davis, tu joues plus avec ton cœur»

Très triste d’avoir perdu son premier simple, mardi contre l’Australien Jason Kubler (le Limbourgeois a pourtant mené 3-1 dans le set décisif), Zizou Bergs est prêt à prendre sa revanche, ce vendredi, sans doute, contre le puncheur allemand Jan-Lennard Struff. L’équation est simple pour la Belgique, ici à Hambourg : elle bat l’Allemagne, et elle jouera sa qualif contre la France, samedi. Sinon, elle peut plier bagages, comme la France, puisque l’Australie et l’Allemagne seraient alors les deux qualifiés de cette poule C.

Mais avant cette rencontre, le pétillant Zizou Bergs nous a fait part de tout son amour pour cette épreuve par équipes.