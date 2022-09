Dante Vanzeir (Union SG) à l’hôpital ce vendredi: «On aura plus de nouvelles demain»

Bart Nieuwkoop, lui, sera par contre absent avec certitude. « Il a un petit problème musculaire à la cheville. Ce n’est pas vraiment une déchirure mais il va lui falloir entre une et trois semaines pour revenir. Le temps de guérison dépend en fait d’une personne à l’autre. Pour cette raison, la trêve internationale arrive à point nommé. »

L’attaquant s’est rendu à l’hôpital ce vendredi pour y effectuer des examens « afin de savoir ce qu’il a exactement », a déclaré le coach saint-gillois Karel Geraerts. « On aura plus de nouvelles demain (NDLR : lire ce samedi). »

Après son déplacement dans les Cantons de l’Est, l’USG pourra en effet souffler. Elle qui aura enchaîné sept matches en trois semaines. « Les joueurs devront bien récupérer. Et on organisera un match amical, ce qui permettra de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins eu jusqu’à présent. »

Mais avant de pouvoir lever le pied, un dernier « devoir » attend donc les hommes de Karel Geraerts. Et il s’agira pour eux de ne pas se louper s’ils ne veulent pas laisser le wagon de tête s’échapper. « Après chaque victoire européenne, ce n’est jamais facile de se reconcentrer. Mais on a envie de revivre des soirées de coupe d’Europe l’an prochain. Et cela passe donc par des bonnes prestations en championnat. »