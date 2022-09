Salmonelle dans des produits Kinder: l’usine Ferrero d’Arlon peut à nouveau produire normalement

L’usine arlonaise peut désormais à nouveau fonctionner en parfaite autonomie et assure avoir tiré les leçons de la suspension de production après la découverte de salmonelle dans ses produits en avril dernier.

Concrètement, depuis le 17 juin, l’usine pouvait à nouveau produire, mais était étroitement surveillée par l’Afsca, qui avait émis plusieurs conditions pour que l’implantation wallonne de la célèbre marque italienne puisse à nouveau être totalement autonome.

« Ferrero a respecté toutes les conditions que nous avions imposées. Parmi elles, la plus importante était que les matières premières, les produits finis et semi-finis devaient être scrupuleusement contrôlés et analysés afin d’être conformes. Nous avons également réalisé neuf missions d’inspections qui ont toutes été favorables. C’est la raison pour laquelle nous leur avons rendu leur licence de production définitive », détaille Aline Van den Broeck, porte-parole de l’Afsca.

« Au cours des trois derniers mois, nous avons collaboré en toute transparence avec l’Afsca. Nous avons pu mettre à profit de nombreux enseignements et, grâce à cela, nos protocoles de sécurité qui étaient déjà très élevés, se sont encore améliorés. Nous comprenons que la confiance des consommateurs ait pu être écornée ces derniers mois, mais ils peuvent avoir toute confiance en nos produits », souligne Mme Evrard.