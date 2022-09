Yves Lampaert avant le chrono des Mondiaux: «Je veux faire mieux que la septième place»

Sa dernière apparition dans une épreuve chronométrée aux Mondiaux remonte à 2019, lors de l’édition organisée à Harrogate. Tombé, il avait dû se contenter du 48e temps. Son meilleur résultat est une 7e place, obtenue à Doha en 2016. « Je ne vais pas soudainement m’imposer après ma victoire dans le chrono du Tour de France car ce n’est pas comparable, mais ce serait bien de pouvoir m’améliorer », a lancé Lampaert.

Le pensionnaire de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl estime toutefois que le parcours, tracé sur les bords de l’océan Pacifique, ne lui convient pas spécialement. « C’est plus long qu’à Copenhague et cela se ressentira. Je suis ambitieux et je veux faire mieux que lors de mes quatre premiers chronos aux Mondiaux. Théoriquement, beaucoup de choses sont possibles mais nombreux sont les prétendants et le parcours n’est pas facile. Il comporte beaucoup de virages et les portions pour récupérer sont rares. Je me sens bien, la condition évolue bien et j’espère une journée miracle comme sur le Tour. »