Anderlecht: un conseil communal sous tension consacré au plan Good Move (vidéo)

La maille Good Move mise en place à Cureghem se trouve au cœur des tensions de jeudi. Le quartier proche de la gare du Midi fait partie des premiers de la capitale à expérimenter concrètement la politique régionale d’apaisement de la mobilité. Le plan Good Move doit faire baisser le trafic de transit dans 50 portions du territoire bruxellois appelées « mailles ». Le principe est le suivant : la Région trace les lignes directrices, puis les communes élaborent un plan en fonction des réalités du quartier. Depuis sa mise en place en juillet, ce dernier divise la majorité locale. Les écologistes portent et défendent le projet. Le PS se trouve mal à l’aise face à la contestation d’un certain nombre de riverains. Le nouveau plan de circulation ne passe en effet pas du côté de nombreux habitants du quartier. Ceux-ci étaient présents en nombre jeudi soir. Avec une interpellation citoyenne, ils ont demandé au collège de mettre fin au projet en l’état. Ils exigent une révision drastique du plan de mobilité.

L’imposition du plan Good Move à Cureghem pose de nombreux problèmes d’implication, de participation et de respect pour les habitants du quartier. Aujourd’hui, les habitants sont en colère. Une pétition en ligne a déjà récolté près de 6.000 signatures. C’est une mobilisation historique. Nous vous interpellons ce soir dans l’objectif de trouver une solution acceptable pour tous et de renouer le dialogue. » Les propos sont ceux d’un riverain de Cureghem au dernier conseil communal d’Anderlecht. L’homme s’est exprimé jeudi dans le cadre d’une interpellation citoyenne. Il s’avère le premier intervenant d’un débat tendu consacré à la maille Good Move à Cureghem. C’est peu dire que le dialogue ne fut pas au rendez-vous jeudi du côté de la place du Conseil à Anderlecht. Le conseil communal s’est tenu au contraire dans une ambiance exécrable. Au point que le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) y a même mis un terme de manière prématurée vers 21h30.

L’opposition MR et PTB ont également tiré à boulets rouges sur la maille Good Move. « Est-ce que vous êtes si déconnectés que ça de la réalité ? Ce n’est pas possible. Qu’est-ce qu’il faut de plus pour que vous compreniez que les habitants ne veulent pas de ce plan pour mille raisons tout à fait louables. Que faut-il de plus pour que vous écoutiez ces gens », a notamment lancé le chef de groupe PTB Giovanni Bordonaro. « On assiste aujourd’hui à un ratage historique, parce que la population, quelles que soient ses opinions politiques, nous a tendu la main, pas seulement sur la question de mobilité, mais sur tout le reste », a souligné le chef de groupe MR Gaëtan Van Goidsenhoven.