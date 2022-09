La SNCB offre un aller-retour valable partout en Belgique à tous ses abonnés

En marge de la Semaine de la Mobilité, la SNCB a décidé de proposer un abonnement domicile-travail d’un mois à prix réduit pour les nouveaux abonnés et pour les voyageurs qui n’ont plus activé leur abonnement depuis au moins six mois. « L’occasion de tester ou de redécouvrir un nouveau mode de transport », souligne la SNCB mercredi dans un communiqué.

L’Abonnement Test, proposé à -50 %, sera combinable avec supplément STIB/TEC/De Lijn ou le parking (la réduction ne s’appliquant que sur la partie « train »). La réduction est valable pour un abonnement Standard ou Unlimited d’un mois.