Le coup de pouce bienvenu d’Hollywood pour le dépistage du cancer colorectal

En acceptant d’être filmé lors de sa colonoscopie, l’acteur Ryan Reynolds a fait coup double. Une tumeur à un stade précoce a été détectée et enlevée. Et il en a convaincu plus d’un à courir se faire dépister.

Tout est parti d’un pari perdu. Ryan Reynolds, un des acteurs les plus bankable d’Hollywood, n’a pas eu d’autre choix que d’accepter les caméras pour suivre un examen qu’il redoute : une colonoscopie. Aux Etats-Unis, le premier dépistage du cancer colorectal est recommandé dès 45 ans, soit l’âge de l’acteur, qui souhaite sensibiliser à l’importance de ce contrôle, même si, comme d’autres, il n’est pas ravi à l’idée de passer sur le billard. Et encore moins de se faire filmer dans ce moment très intime. Mais il relève le défi et en profite pour s’associer à l’organisation de sensibilisation au cancer du côlon, Lead For Life, pour réaliser le reportage diffusé depuis sur YouTube.