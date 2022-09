Procès des attentats de Bruxelles: la présidente ordonne le «démontage» des box des accusés

Après avoir entendu lundi les arguments des uns et des autres concernant les box vitrés initialement prévus pour la comparution des accusés au procès des attentats de Bruxelles, la présidente de la cour d’assises, Laurence Massart, a rendu son arrêt sur la question ce vendredi. « Le box dans sa configuration actuelle viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme », a déclaré la présidente à l’issue d’une longue démonstration. Elle a ordonné le « démontage du box, dans sa configuration actuelle », pour le 10 octobre au plus tard.

Elle devait également se prononcer sur une potentielle irrecevabilité des poursuites à l’encontre de Ali El Haddad Asufi, pour qui le conseil, Me Jonathan De Taye, plaidait le « non bis in idem », soit le fait de ne pas pouvoir être poursuivi pénalement pour de mêmes faits. Dans son arrêt rendu vendredi, la présidente estime finalement que les poursuites sont recevables contre M. Asufi. « Les faits de la présente cause sont matériellement distincts de ceux condamnés à Paris par la cour d’assises », explique-t-elle.