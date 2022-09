Une grande entreprise belge ordonne à ses employés de faire du télétravail le vendredi pour réduire sa consommation d’énergie

Le président d’Umicore est sceptique quant aux effets de l’introduction d’un plafonnement des prix et de la réforme des marchés du gaz et de l’électricité.

Le producteur belge de matériaux pour batteries et de catalyseurs automobiles Umicore demande à ses cols blancs de travailler à domicile le vendredi pour économiser de l’énergie. C’est ce que déclare le président Thomas Leysen dans une interview accordée ce week-end à De Tijd. Lui-même prend déjà des « douches plus courtes et plus froides ».

Travailler à domicile le vendredi permet de couper le chauffage du bureau pendant trois jours. Le thermostat des bureaux d’Umicore est également baissé à 19 degrés.