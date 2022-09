Qui sont les cerveaux de l’intelligence artificielle?

Derrière les applications de générations d’images, on retrouve les géants de la « Big tech » : Elon Musk, Microsoft, Google… Mais aussi des idéalistes sans scrupule.

L’intelligence artificielle (IA) porte mal son nom. A l’inverse de son modèle, l’intelligence humaine, elle n’a pas conscience d’elle-même. Il s’agit donc, juste, d’une technologie protéiforme, à la croisée entre mathématique et informatique, visant à reproduire ou simuler l’intelligence humaine. Elle a connu un essor phénoménal grâce à l’avènement du « big data » et des capacités de calculs vertigineux des microprocesseurs. Les possibilités offertes par ces nouvelles IA donnent le tournis, notamment en termes de création d’images. Le type de rendu dépend des bases de données d’images auxquelles il a eu accès et avec lesquelles il s’est entraîné (des peintures de maîtres, des mangas, de la BD, des photos…)