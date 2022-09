Partager l’électricité: une nouvelle solution, rempart contre l’inflation

Le partage d’électricité verte et locale est désormais légalement possible. Ça se passe entre riverains, au sein d’un même immeuble ou d’un même quartier. Un circuit court de l’énergie en quelque sorte, écologique, qui permet aussi de faire de belles économies.

Il y a trois ans et demi, des habitants de la commune bruxelloise de Ganshoren ont reçu une étonnante proposition : bénéficier du surplus de production de la cinquantaine de panneaux solaires installés sur le toit de l’école voisine. Une seule condition, un brin technique : être raccordé à la même cabine électrique que l’établissement. Des dizaines de mois et de réunions plus tard – depuis août 2020 précisément –, douze riverains font fonctionner leur machine à laver et leurs ampoules grâce à l’électricité des fameux panneaux. « Je reçois deux factures par mois. Une de mon fournisseur ordinaire et une de la communauté d’énergie qui a comptabilisé l’électricité que j’ai consommée des panneaux de l’école », explique avec enthousiasme Pierre Andrianne, pensionné de 70 ans. Le projet auquel il participe – sans doute l’un des plus aboutis du royaume – a pu voir le jour grâce à une dérogation car au moment de son démarrage, la loi n’autorisait pas à n’importe qui d’être fournisseur d’énergie. Epoque désormais révolue.