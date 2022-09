Intelligence artificielle: quand la vraie vie devient un conte de «fake»

Grâce à l’intelligence artificielle, des applications « grand public » permettent de générer des images d’un réalisme époustouflant. Tous les verrous technologiques semblent avoir sauté pour « faire dire n’importe quoi à n’importe qui ». La frontière entre le réel et le faux s’est effacée. Bienvenue dans le monde de la supercherie !

Pline l’Ancien raconte comment, dans l’Antiquité, Zeuxis avait peint des raisins à ce point réalistes que des oiseaux, dupés par l’illusion, se fracassèrent le bec contre le tableau. Pour défier les lois de la perception, Abraham Lincoln bidouillait les photos pour paraître plus beau. Joseph Staline et Mao Tsé-toung les traficotaient pour effacer leurs adversaires politiques de la surface de l’Histoire.

Le trompe-l’œil est un art. D’ordinaire réservée aux plus expérimentés, la supercherie s’est aujourd’hui industrialisée. A portée de clic, à condition de ne pas avoir que deux mains gauches en termes d’agilité numérique. Et quand bien même ce serait le cas, certaines applications permettent de générer des images au départ d’une simple requête textuelle, comme on introduit des mots-clés dans un moteur de recherche. La preuve : nous l’avons fait.