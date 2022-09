L’AFCN ne peut pas garantir la sûreté nucléaire d’une mise «sous cocon» de Doel 3

Trop tard pour changer d’avis

La conclusion de l’agence dans la lettre à la ministre, dont nous avons pu consulter une copie, est claire – et bien plus tranchée que ce que le cabinet de la ministre avait laissé entendre jeudi soir : dans les faits, il est bel et bien trop tard pour changer d’avis. « L’AFCN ne peut pas garantir qu’un scénario tardif et non-préparé (à savoir une adaptation du planning de la phase post-opérationnelle et/ou le gel de l’installation à seulement quelques jours de l’arrêt définitif de Doel 3) ne comporte pas de risque pour la sûreté nucléaire, principalement en raison de l’impact drastique qu’un tel changement de direction soudain pourrait faire peser sur l’organisation et les collaborateurs de l’exploitant (Engie Electrabel, NDLR) ». Signée par Frank Hardeman le directeur général de l’agence, la lettre conclut que « une possible et très tardive décision d’éventuellement procéder à une LTO (une prolongation de la durée de vie, NDLR) à ce stade ne serait pas faire preuve de bonne gouvernance ».