L’antidiabétique Ozempic, utilisé pour maigrir, est en pénurie

Le phénomène venu d’Australie a gagné nos contrées. Sur Tik Tok, on ne compte plus les vidéos mettant en scène le plus souvent des jeunes femmes présentant leur médicament « miracle » pour perdre du poids : l’Ozempic. De tous les âges et de toutes les corpulences, on les voit s’injecter le médicament dans le ventre, vantant les kilos perdus depuis qu’elles l’utilisent.