Vincent de Coorebyter sur la crise globale: «Nous avons un vrai problème de gouvernance internationale»

Les crises environnementales s’aggravent. La crise migratoire de 2015 s’est atténuée mais on meurt toujours en Méditerranée et dans la Manche. La crise sociale est endémique depuis 2008 au moins. Le terrorisme islamiste est affaibli, mais reste actif. Les crises politiques et géopolitiques se multiplient, y compris en Europe. La crise de la représentation s’accentue. Nous sommes sous la menace permanente d’une crise de la dette publique. N’en jetons plus…

Beaucoup d’entre nous ont le sentiment d’être entrés, il y a 20 ans, dans un long tunnel de crises, dont on ne voit pas le bout. A moins que nous soyons devenus trop émotifs ?