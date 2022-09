Qatar 2022: malgré les accusations de triche, l’Equateur sera bien au Mondial, la FIFA rejetant les appels du Chili et du Pérou

La Commission de recours de la FIFA, l’instance mondiale du football, a rejeté les appels interjetés par les fédérations chiliennes (FFCH) et péruvienne (FPF) contre la décision de la Commission de discipline de la FIFA concernant la qualification de Byron David Castillo Segura par l’Équateur.

Castillo avait participé à huit rencontres des qualifications au Mondial 2022 avec l’Equateur. La fédération chilienne accusait l’arrière-droit d’être né en Colombie et d’avoir falsifié sa date de naissance. Selon elle, des documents montreraient que Castillo est né à Tumaco en Colombie en 1995 et non, comme indiqué sur ses documents officiels, à Villamil Playas en Équateur en 1998. Elle demandait que les résultats de ces huit rencontres soient annulés et que l’Equateur soit, par conséquent, exclu de la Coupe du monde.