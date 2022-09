Un siècle d’expressions culturelles à l’ULB

Il s’en est joué des pièces de théâtres, des concerts, des expositions et des revendications en cent années à l’université ! Réunir les archives nécessaires à nourrir cette exposition représente pas moins de cinq mois de travail acharné. Alexia Liévin et Caroline Gallois, organisatrices d’Imagines Cultures, ont rassemblé des coupures de journaux, de vieilles photos et des témoignages d’anciens élèves pour façonner leur projet.

En parallèle, un festival d’arts de scène, l’Imagine festival, présentera dès le 19 septembre une vision de la culture universitaire d’aujourd’hui et de demain. Une façon de contraster avec les mémoires du passé relayées dans l’exposition. Le festival, programmé par les étudiants, tente d’exprimer les préoccupations de la génération actuelle et se veut représentatif des différentes communautés de Solbosch.