Hugo Siquet sous le charme de son ancien club: «Vu la situation actuelle, jouer dans ce Standard-là donne envie»

Le Diablotin (appelé par Jacky Mathijssen ce vendredi) est une nouvelle fois resté sur le banc d’une équipe qui tourne dans le bon sens, deuxième de Bundesliga, derrière l’Union Berlin et devant le Bayern Munich. Une situation « peu évidente », comme le répète Hugo Siquet, tiraillé entre l’ambition, celle d’un jeune homme (20 ans) qui a découvert le haut niveau il y a déjà deux ans, et la raison, à laquelle il faut forcément revenir quand on est un Espoir qui a la chance de faire partie d’un groupe du top allemand.

Presque vautré dans son fauteuil, au sens positif du terme, comme un jeune travailleur bien content de voir sa semaine s’achever, Hugo Siquet a répondu à notre appel et même pris la peine de le faire plus tôt que prévu vendredi. « Nous sommes rentrés de Grèce et avons tous mangé assez vite pour rentrer le plus vite possible chez nous », explique le Famennois qui s’est enfilé un bon vol-au-vent/riz après le voyage au Pirée, où Fribourg s’est imposé face à l’Olympiacos (0-3) jeudi soir en Europa League.

S’il espère jouer davantage dans les prochaines semaines, l’ancien back-droit du Standard a tout de même mis les choses au clair avec son club de Fribourg : il faudra trouver une solution en janvier si son statut ne change pas prochainement.

Hugo Siquet, comment vivez-vous votre quotidien à Fribourg, que ce soit sur ou en dehors des terrains ?

Ce n’est pas évident, ma copine poursuit ses études à Liège et vient me voir, avec mes parents, environ une fois toutes les deux semaines. J’ai pris un grand appartement pour pouvoir leur permettre de dormir ici un week-end ou plus. Je mène une vie assez calme, c’est ce que je préfère, mais je ne vais pas mentir, c’est dur de maintenir une relation à distance. Le manque s’installe assez vite, et s’ajoute au reste.

Le reste, c’est donc ce statut de remplaçant qui vous coince pour l’instant sur le banc (3 matches joués, 98 minutes disputées)…

Je progresse et le club en est content, mais c’est clair que ce n’est pas évident. L’équipe tourne plus que bien, avec des joueurs qui évoluent ensemble depuis quatre, cinq ans. C’est une machine bien huilée, chacun sait où se positionner sur le terrain. C’est d’ailleurs ce qui fait, je pense, la réussite de Fribourg pour l’instant. Sur le plan personnel, c’est un combat au quotidien pour récolter du temps de jeu. Mais ce n’est pas évident quand tu es un jeune joueur et que tu débarques dans un groupe comme celui-ci.

Vous avez par contre eu l’occasion de jouer avec Fribourg B. Comment avez-vous vécu cette « rétrogradation » ?

Mentalement, ce n’est pas évident non plus même si j’essaye de le prendre positivement et de me dire que c’est pour mon bien. Il y a des joueurs qui étaient avec l’équipe B il y a deux semaines et qui ont joué en Europa League jeudi soir, comme quoi. Mais en Allemagne, la vision des choses est différente qu’en Belgique, où le fait de redescendre d’un cran est plutôt mal vu, ce qui n’est pas le cas ici. J’ai moi-même eu du mal à le comprendre au début. Fribourg B évolue tout de même en troisième division allemande, ce n’est pas la Bundesliga mais c’est un jeu très fermé et très engagé.

Jeune dans la vie, un peu moins dans la tête, mais sur le terrain un joueur de 20 ans ne l’est plus vraiment. Est-ce injuste, selon vous, d’être si vite jugé et critiqué comme si l’on était professionnel depuis dix ans ?

Le problème de ma génération, c’est qu’elle est désormais poussée par des joueurs encore plus jeunes qui se montrent déjà. En Belgique, les équipes commencent à les lancer de plus en plus tôt, ce qui n’est pas le cas l’étranger, du moins dans les grands championnats. Il n’y a pas beaucoup de joueurs de 22, 23 ans qui jouent beaucoup en Bundesliga, les cas de Jude Bellingham (Dortmund, 19 ans) et Jamal Musiala (Bayern, 19) sont des exceptions. Personnellement, je trouve que l’âge n’a pas d’importance, chacun à son propre parcours et développement. Ce qui parle, c’est le terrain.

Est-ce difficile de ne pas succomber à l’impatience qui caractérise un jeune joueur comme vous ?

C’est clair que je suis impatient, et je l’ai fait comprendre à Fribourg. Ils savent que je suis venu ici pour me montrer, pour avoir plus de minutes. Ma progression a été très rapide au Standard, tout a été super vite jusqu’à ce transfert en Allemagne. Aujourd’hui, je stagne et ça m’embête forcément. Il faut que j’arrive à effacer de mon esprit les côtés négatifs de ma situation, mettre un peu ma fierté de côté et continuer à travailler. Car je sais que le travail finira par payer, à Fribourg ou ailleurs.

Cela veut dire que vous pourriez partir en janvier si cela ne change pas ?

Oui, nous en avons déjà discuté avec le club qui voulait de toute façon me garder jusqu’au mercato hivernal de janvier vu l’enchaînement des matches pour Fribourg. Nous avons clarifié la situation : si les minutes ne suivent pas, nous trouverons une solution en janvier. Si ce n’est pas à Fribourg, ce sera ailleurs mais il n’y a pas de problème avec ça.

Vous avez évoqué votre progression rapide depuis vos débuts en Europe avec le Standard, lors du match au Lech Poznan. Trop rapide selon vous ?

Je ne sais pas. Peut-être. Après, je suis content d’avoir pu goûter à tout cela au Standard, j’y ai pu montrer de belles choses. Il me manque encore un peu d’expérience, car au final, je n’ai pas vraiment pu enchaîner les matches en D1 belge. Peut-être que ça m’aurait été bénéfique d’être un peu plus patient, mais les circonstances ont fait que, et j’en suis très content.

Cette éclosion précoce a au bout du compte accéléré votre départ du Standard, où l’ancienne direction avait envie de vous vendre à un bon prix.

Je ne regrette rien, car ce n’était pas entre mes mains même si j’ai été déçu de quitter le Standard de cette façon après treize ans au club. Déçu aussi car je n’ai pas eu la reconnaissance que j’espérais. Quelques mois avant mon départ à Fribourg, l’objectif du club était déjà de me vendre le plus cher possible. Quand j’ai voulu négocier pour un nouveau contrat, les dirigeants étaient assez fermés. Ils ne m’ont jamais laissé croire que c’était possible de prolonger car les négociations ne tournaient pas à grand-chose, comme ce fut le cas pour Nico (Raskin) à l’époque. C’est sûr qu’aujourd’hui, quand on voit la nouvelle direction et la tournure des choses, ça donne envie de jouer dans ce Standard-là. Mais je n’ai pas de regrets pour autant.

Cette inactivité à Fribourg ne vous a pas empêché d’être une nouvelle fois appelé par Jacky Mathijssen ce vendredi. L’Euro Espoirs en 2023, c’est dans un coin de votre tête ?

Oui, c’est clair à partir du moment où j’ai participé à tous les matches de qualifications. J’espère qu’on aura la chance de faire un bon résultat là-bas (ndlr : en Géorgie et en Roumanie l’été prochain). Mais pour l’instant, j’essaye d’être focalisé sur ma situation actuelle à Fribourg. Ce n’est pas évident, quand tout le monde vous parle de ces échéances à venir, des Diables rouges…