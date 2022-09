En cas d’arrêt, NewB assure qu’elle remboursera ses clients

Souvenez-vous, c’était en décembre 2019. Universitaires, société civile et un certain public ne parlaient plus que de ça : NewB, coopérative qui se rêvait banque durable, arrivait à lever auprès de plus de 70.000 personnes dans les délais (courts) impartis par son futur superviseur, la Banque nationale de Belgique (BNB), les 35 millions d’euros qui allaient lui permettre de récolter vos dépôts.

Trois ans plus tard, la désormais banque remet le couvert, mais sans tapage médiatique ni émulation dans la population. Cette fois, elle doit réunir 40 millions d’ici à la fin du mois de septembre pour assurer la pérennité de ses activités, une exigence à nouveau formulée par la BNB. L’enjeu est de taille, puisqu’une banque qui ne respecte pas ses obligations en matière de solvabilité ou encore de gestion des risques peut, dans le pire des scénarios, perdre sa licence.