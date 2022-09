Madrid: une ville, quatre Diables, quatre enjeux très différents

Place, ce dimanche (21h), au derby madrilène. L’Atlético toussotant d’Axel Witsel et Yannick Carrasco contre le Real lancé à plein régime de Thibaut Courtois et Eden Hazard. Quatre Diables qui n’aborderont pas ce choc de la même manière.

Madrid va s’arrêter de respirer et sera forcément très divisée en cette fin de semaine. La raison ? Le 230e derby officiel (il y a eu aussi 62 rencontres dans des championnats et coupes régionaux au début du siècle passé dont la première remonte au 2 décembre 1906) entre l’Atlético (57 victoires) et le Real (113 succès). Une rivalité ancestrale entre deux des trois clubs les plus titrés – ils se sont d’ailleurs partagé les trois derniers- de l’histoire de la Liga (11 pour les Colochoneros, 35 pour les Merengues, recordmen devant les 26 du Barça).

Ce dimanche, sur le coup de 21h, quatre Belges pourraient être sur le terrain du Civitas Metropolitano : Axel Witsel et Yannick Carrasco côté Atléti (7e avec 10 points sur 15), Thibaut Courtois et Eden Hazard côté Real (1er, 15/15). Outre la suprématie sur la capitale espagnole, chaque Diable a une carte très différente à jouer.