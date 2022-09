Grand Baromètre: en Flandre, la N-VA régresse, Conner Rousseau confirme sa percée

Les Flamands voient la vie politique en rouge et noir. Selon notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM., le Vlaams Belang est de nouveau virtuellement le premier parti au nord du pays. Virtuellement car les élections de 2024, ce n’est pas pour tout de suite. Et surtout, parce qu’il n’y a que 0,1 point d’écart avec la N-VA (21,5 %). Autant dire rien du tout quand on tient compte de la marge d’erreur. On aurait donc presque tendance à mettre les deux partis ex æquo sur la première marche du podium. Une victoire douce-amère pour les nationalistes qui sont en petite forme et loin des 25 % de 2019. Cette contre-performance du parti de Bart De Wever éloigne – pour l’instant – le spectre d’une possible majorité absolue des indépendantistes au printemps 2024.