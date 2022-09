Décès d’Elizabeth II: suivez les funérailles de la reine en direct

L’abbaye de Westminster peut contenir jusqu’à 2.200 personnes. Côté britannique, seront présents évidemment les membres de la famille royale, la Première ministre Liz Truss, d’anciens Premiers ministres, d’autres grandes figures politiques et quelques VIP.

De nombreux dirigeants étrangers sont attendus – parmi lesquels les présidents américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, brésilien Jair Bolsonaro, sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, son homologue australien Anthony Albanese ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Plusieurs têtes couronnées ont aussi confirmé leur présence, dont le prince Albert de Monaco et son épouse Charlene, le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, le roi d’Espagne Felipe VI et la reine Letizia…

À lire aussi Royaume-Uni: les retrouvailles ratées de William et de Harry

L’empereur du Japon Naruhito et son épouse seront présents, pour leur premier voyage à l’étranger depuis leur accession au trône en 2019.

Seront également présents environ 200 personnes décorées par la reine en juin cette année, notamment des soignants impliqués dans la réponse à la pandémie de covid.

Incertitudes et personnes non-conviées

On ignore encore si le président chinois Xi Jinping ou prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane seront là.