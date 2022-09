Grand Baromètre: le PS au mieux de sa forme à Bruxelles, où Ecolo boit la tasse

Nul doute que notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos va secouer dans la capitale ! Le PS y récupère la première place, qu’il n’avait obtenue, depuis les élections de mai 2019, qu’une seule fois en treize sondages (en mars 2020). Et ce, grâce à une hausse de 3,6 points dans les intentions de vote par rapport à juin dernier (quasi la marge d’erreur, qui est de 4 %). Les rouges montent même de 7,6 points par rapport à mars et décembre derniers et dépassent ainsi de 2,7 points leur score électoral (sachant qu’en 2019, ils se présentaient avec Vooruit), pour atteindre 22,7 %. Excusez du peu. Voilà qui semble confirmer le parti socialiste comme valeur refuge en temps de crise socio-économique, le parti de Paul Magnette n’ayant jamais enregistré des intentions de vote aussi élevées depuis le dernier scrutin, après un début d’année difficile.