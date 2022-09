Après le rouge, Remco rêve de l’arc-en-ciel

À l’Headlands Austinmer Beach, enivrant complexe où la délégation belge a posé son barda, l’atmosphère incite à la quiétude. À respirer un coup, à ouvrir grand les yeux pour savourer les rouleaux du Pacifique domptés par les surfeurs, le ciel et l’océan qui s’entremêlent joyeusement à l’horizon, de la folk bien « peace » d’un chanteur local venant magnifier le tableau. C’est donc ça, la fameuse coolitude à l’Australienne, ce « mood » qui se contente juste de célébrer, relax. Un état d’esprit que Remco Evenepoel semble avoir adopté. Vainqueur de la Vuelta dimanche dernier, le Belge s’est bien acclimaté à l’ambiance locale même s’il a logiquement souffert du décalage horaire (8 heures de plus par rapport à la Belgique) lors des premières journées. « Je n’ai dormi qu’une seule fois », sourit-il avant d’annoncer la couleur. Enfin, les couleurs, celles de l’arc-en-ciel. « Je suis confiant et ambitieux, évidemment. Je veux gagner même s’il n’y a aucune pression. »