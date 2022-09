Grand Baromètre: le PS, premier parti à Bruxelles et en Wallonie

La crise économique joue certainement en leur faveur. Elle pénalise par contre les verts : Ecolo chute à 15,8 %, soit 2,2 % de moins qu’en juin dernier, mais surtout 5,8 points de moins qu’aux élections de 2019 (où il se présentait avec Groen, crédité aujourd’hui de 1 %), soit son plus mauvais score depuis ce scrutin. Le MR perd sa première place acquise en juin et 0,8 point d’intentions de vote, mais reste bien au-dessus de son score électoral de 2019, à 21,2 % contre 17,5. Défi et le PTB sont plus ou moins stables par rapport à 2019, mais les communistes ont déjà fait nettement mieux lors d’autres sondages. Quant aux Engagés, ils écopent toujours d’un score d’exclusion de 3,8 %.

Autre région, autre réalité, puisqu’en Wallonie, le PS perd 2,4 points, conservant d’un fifrelin sa première place, talonné par un MR qui gagne 2,8 points. Désormais, les socialistes pointent à 22,9 % et les libéraux à 22 %. Le discours sur le nucléaire semble porter davantage dans le sud du pays que dans la capitale. Au point d’emporter toute la gauche puisque le PTB perd 0,7 point et Ecolo 0,8 point.

Méthodologie

Sondage Ipsos réalisé en ligne du 7 au 13 septembre 2022 auprès de 2.602 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1.002 en Wallonie, 1.000 en Flandre et 600 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d’erreur maximale, pour un pourcentage de 50 % et un taux de confiance de 95 %, est de plus ou moins 3,1 en Wallonie, 3,1 en Flandre et 4,0 à Bruxelles.