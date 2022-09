Face à l’ogre brugeois, le Standard vise la passe de dix

Par L.B. et J.V.

Que faisiez-vous le 22 janvier 2017 ? Une question ardue pour la mémoire, sauf peut-être celle des supporters du Standard. Cette date correspond en fait au dernier revers encaissé à Sclessin face au Club de Bruges sur le score de 0-3. Depuis lors, 2.064 jours se sont écoulés, et la formation liégeoise a enregistré cinq partages et quatre succès toutes compétitions confondues, de quoi en faire la bête noire de l’ogre bleu et noir. « Ce sont des statistiques mais je suis pour le fait de les voir perdurer », souffle Ronny Deila. « C’est dans ces chiffres que nous pouvons constater que le Standard est un adversaire très difficile à manœuvrer quand il n’évolue pas dans la peau du favori. J’espère clairement que nous serons en mesure de réaliser la passe de 10 ».