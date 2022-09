Podcast - Grand Baromètre: le PS remonte (à Bruxelles) et Ecolo dégringole (partout)

Par Pierre Fagnart Publié le 16/09/2022 à 19:02 Temps de lecture: 1 min

Le Parti Socialiste performe à Bruxelles ; le Mouvement réformateur grignote du terrain en Wallonie alors que les écologistes souffrent. Voilà quelques-uns des enseignements du grand baromètre Le Soir – IPSOS – RTL. Sondage réalisé du 7 au 13 septembre 2022 auprès de 2.602 répondants. On y trouve aussi les classements de popularité de nos dirigeants. Pour plus d’éclaircissements, on est allé voir Bernard Demonty, chef du service politique.