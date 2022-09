Roberto Martinez: «Boycotter la Coupe du monde au Qatar? Ce n’est pas la solution...»

Plusieurs villes belges ont annoncé qu’elles ne mettraient pas sur pied d’écran géant sur leur territoire – en raison des problématiques liées au Qatar ou en raison du coût de ces événements ? – alors que certains cafés et bars indiquent qu’ils ne diffuseront aucun match durant ce tournoi. « Il y aura de plus en plus de messages de ce type à l’approche de la Coupe du monde », indique Roberto Martinez dont la ligne de conduite est toujours la même concernant un éventuel boycott du Mondial. « Ce n’est pas la solution. Nous ne sommes pas des experts mais depuis deux ans, on en a consulté sur le sujet. Des experts en Belgique et à l’étranger. Comme Amnesty International. On pense toujours qu’on peut apporter quelque chose de positif en faisant la Coupe du monde au Qatar. Le football peut apporter des changements. Voilà le message de la Fédération belge. Nous, on représentera la Belgique à la Coupe du monde. »