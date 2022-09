Steven Alzate, renfort du Standard et... bourreau de Liverpool

L’accent anglais prononcé, impossible d’y déceler une once d’espagnol. Et pour cause, le jeune homme de 24 ans est né à Camden et y a grandi. C’est là, dans un des quartiers les plus célèbres de Londres, qu’il fut élevé par ses parents colombiens. Il est rapidement tombé amoureux du ballon rond, a gravi les échelons pas à pas jusqu’à rejoindre la première de Leyton Orient. Transféré à Brighton, il a progressé de manière phénoménale pour ensuite signer au Standard, le dernier jour du mercato, sous forme de prêt. « Ronny Deila m’a expliqué les qualités du Standard et quel football il avait l’intention de développer. Cela m’a plu… », dit-il. Aussi simple que cela. Mais il faut bien avouer que si Steven Alzate se retrouve en bord de Meuse aujourd’hui, c’est surtout parce qu’il cherche du temps de jeu après une saison compliquée. « Mon objectif est de jouer le plus possible et d’aider l’équipe par la même occasion.