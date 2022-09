TF1 et M6 renoncent à leur projet de fusion

Les parties jugent que le projet ne présente « plus aucune logique industrielle ».

Les groupes TF1 et M6 ont annoncé vendredi l’abandon de leur projet de fusion, jugeant qu’il ne présente «plus aucune logique industrielle» compte tenu des concessions qui leurs sont réclamées par l’Autorité de la concurrence française, notamment la cession de la chaîne TF1 ou M6.

«Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 mettent aujourd’hui un terme au projet de fusion des groupes TF1 et M6, annoncé le 17 mai 2021», expliquent les quatre entités dans un communiqué. Puisque «seuls des remèdes structurels concernant a minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l’autorisation de l’opération», les parties ont conclu «que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle».