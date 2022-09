Coupe Davis: David Goffin renverse Oscar Otte, la Belgique revient à 1-1 contre l’Allemagne

David Goffin (ATP 62) a battu Oscar Otte (ATP 52) 3-6, 7-6 (9/7), 6-3 et permis à la Belgique de revenir à égalité une victoire partout contre l’Allemagne dans le match de la deuxième journée du Groupe C de la Coupe Davis, vendredi, à Hambourg. Le N.1 belge a notamment sauvé deux balles de match avant de s’imposer en 2 heures et 8 minutes.

La rencontre débutait par un break de Goffin suivi d’un débreak d’Otte. L’Allemand prenait le service du Belge à 2-3 et s’envolait vers le gain de la première manche 3-6.