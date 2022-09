Grand Baromètre: l’entrée remarquée de Hadja Lahbib à Bruxelles

Comme toujours, notre hit-parade de popularité ravira les uns et décevra les autres. Les plus enclins à sourire seront les sept premiers cités lorsqu’on demande aux sondés qui ils voudraient voir jouer un rôle important dans les prochains mois : ils ne changent pas. Le trio de tête est toujours composé de Sophie Wilmès, Alexander De Croo et Paul Magnette. Suivent Frank Vandenbroucke, Elio Di Rupo, Caroline Désir et Georges-Louis Bouchez, qui conservent grosso modo leur lot de partisans et opposants.