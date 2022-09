Grand Baromètre: en Wallonie, Sophie Wilmès, envers et contre tout

Les Wallons sont donc fidèles. C’est du moins ce qu’il ressort du hit-parade des personnalités politiques préférées. Ceux qu’ils aimeraient voir jouer un rôle important ? Le podium est inchangé : Sophie Wilmès (MR) ne souffre aucunement de son retrait de la vie politique fédérale, au contraire même, puisqu’elle gagne encore 2 points d’opinions favorables et occupe toujours la première place. Puis suivent Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS). Malgré le moment plus compliqué pour son parti, Raoul Hedebouw (PTB) grimpe de deux positions. Autre bond : Willy Borsus (MR, 9e, +2) et Pierre-Yves Jeholet (MR, 12e, +6). Par contre, l’inaction du gouvernement wallon pèse sur la cote de popularité d’Elio Di Rupo (PS, 5e, -1).