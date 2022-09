Grand Baromètre: en Flandre, Rousseau et De Wever sont le duo gagnant

Le jeune socialiste, président de Vooruit, fait désormais la course en tête dans notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM.

Qui doit jouer un rôle important à l’avenir, quand il s’agira notamment de négocier la formation d’un nouveau gouvernement fédéral, au lendemain des élections de 2024 ? « Conner Rousseau et Bart De Wever », semblent répondre en chœur les participants à notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM. Un jeune socialiste et un éléphant nationaliste. Le « match » est étonnant sur papier mais on sait, depuis l’été 2020, que ces deux-là s’entendent en réalité plutôt bien.