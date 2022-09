Grand Baromètre: en Wallonie et à Bruxelles, le PTB continue à souffrir

Le PTB s’essouffle, c’est un fait. Deux baisses successives, tant en Wallonie qu’à Bruxelles. Certes, la chute n’est pas spectaculaire, ni en Wallonie (-0,7 point), ni à Bruxelles (-0,9 point). Pas de quoi s’inquiéter, donc ? Si, un peu. Car entre mars et septembre, le PTB a perdu 3,7 point dans la capitale et 1,3 en Wallonie. La cause est certainement plus à chercher à l’extérieur qu’au sein de nos frontières, car la folle avancée du parti de Raoul Hedebouw a été stoppée net au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine.