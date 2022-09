Grand Baromètre: la Vivaldi retrouve presque sa majorité parlementaire de 2019

Belle remontée pour la Vivaldi ! Alors qu’en juin dernier, la majorité fédérale (socialistes, libéraux, verts et CD&V) ne disposait plus que de 78 sièges à la Chambre sur 150, contre 87 suite aux élections de mai 2019, voilà qu’elle remonte à 85 sièges en cette rentrée – selon les projections de notre Grand Baromètre basées sur les intentions de vote. Un chiffre qu’elle n’avait plus atteint depuis le scrutin. Et ce, grâce à deux partis essentiellement : les socialistes flamands de Vooruit, qui gagnent six sièges par rapport aux élections ; et les libéraux du MR, qui en obtiennent trois de plus. Ces deux formations compensent, à deux strapontins près, les pertes de leurs partenaires : trois pour Ecolo, comme pour l’Open VLD et le CD&V ; et un du côté du PS comme de Groen.