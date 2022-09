Crise énergétique: qui pourra bénéficier des nouvelles mesures de soutien?

Ce vendredi, le gouvernement a tranché et a conclu un accord concernant un nouveau train d’aides aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise énergétique inédite.

Ce vendredi, le kern (comité ministériel restreint) a tranché sur les mesures choisies pour soulager les ménages, les indépendants et les PME face à la montée galopante des prix de l’énergie.

Pour les ménages, un soutien de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité sera mis en place pour les mois de novembre et décembre. La mesure sera ciblée en fonction des revenus et des contrats, a ajouté le Premier ministre. Un chèque mazout de 300 euros est également prévu.