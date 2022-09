Le retour du droit passerelle et du chômage temporaire façon «covid»

Un important volet des mesures annoncées par le gouvernement concerne les entreprises et les indépendants. Avec l’annonce d’une adaptation de deux mesures phares de la crise du covid : le droit passerelle et le chômage temporaire. Le premier s’appliquera aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants qui décident d’interrompre ou cesser leur activité en raison des effets de la crise, a expliqué le vice-Premier ministre et ministre des Indépendants et PME, David Clarinval (MR). Ceux-ci seront considérés comme contraints d’interrompre leur activité en raison des circonstances indépendantes de leur volonté, ce qui leur permet d’entrer dans le champ d’application du droit passerelle.