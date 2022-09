Zeno Debast sélectionné pour la première fois avec les Diables rouges: «Un rêve qui devient réalité»

20 matches professionnels avec le Sporting d’Anderlecht. Voilà le nombre de rencontres dont a eu besoin Zeno Debast pour se faire une place chez les Diables rouges. Un chiffre infime à l’échelle d’une carrière et pourtant suffisant aux yeux de Roberto Martinez. Vendredi midi, le sélectionneur a placé Debast dans sa liste de 30 joueurs pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de Nations League contre le pays de Galles jeudi soir et aux Pays-Bas trois jours plus tard. « C’est un rêve qui devient réalité », affirme le principal intéressé qui a eu vent de la bonne nouvelle sur le tarmac de l’aéroport de Bucarest peu de temps avant d’embarquer pour le vol retour vers Bruxelles. « Je suis soulagé de l’avoir appris avant le décollage sinon j’aurais été stressé tout le vol. Cela va être génial de pouvoir jouer avec des gars de ce niveau-là. Lorsque j’ai commencé le foot à cinq ou six ans, la plupart évoluaient déjà dans de grands clubs.