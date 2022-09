La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Wout et Remco, comme Justine et Kim»

À Wollongong, en Australie, le 25 septembre aucun Belge (aucun amateur de cyclisme dans le monde ?) n’imagine que le maillot de champion du monde puisse échapper à Van Aert ou Evenepoel. Nos deux stars ont dominé la saison. En forme, ils ont à la fois l’ambition et la grinta. Et une équipe à leur service. Seule une guerre des ego pourrait empêcher un sacre belge. Tout a été dit sur Van Aert après un Tour éblouissant au cours duquel il est parvenu à éclipser le vainqueur, son coéquipier Vingegaard. Tout vient d’être dit sur Evenepoel, vainqueur autoritaire d’une Vuelta qui n’a rien d’un tour de deuxième niveau. Il faut clairement préciser que depuis la reprise partielle de l‘organisation espagnole par ASO, à partir de 2007, puis totalement en 2011, le Tour d’Espagne s’est modernisé et professionnalisé. Ce triomphe à Madrid est celui d’un grand champion. À 22 ans et après un Liège-Bastogne-Liège de légende, Remco nous a bien fait comprendre qu’il a cette étoffe.