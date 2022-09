Comment le gouvernement fédéral veut alléger la facture d’énergie de la classe moyenne

Le gouvernement offre aux ménages un « paquet énergie à prix réduit » pour le gaz et l’électricité en novembre et décembre, et augmente le chèque mazout.

Il fallait agir, soulager les ménages, réduire la facture d’énergie, le gouvernement fédéral était attendu, les partenaires de la Vivaldi enchaînaient les réunions depuis plusieurs semaines, et voilà, ils ont opéré finalement, vendredi, après sept heures en kern (ou comité ministériel restreint) – avec d’autres sujets à l’ordre du jour, il est vrai, dont le sort du parc nucléaire, un casse-tête, mais c’est une autre histoire.

Or donc, pour ce qui concerne la facture d’énergie, on aidera la classe moyenne, en fait celles et ceux qui ne bénéficient pas à ce jour du tarif social déjà instauré par le gouvernement fédéral en faveur des plus défavorisés – un tarif social élargi qui restera en vigueur en tout cas jusqu’en mars 2023 et qui couvre un ménage sur cinq.