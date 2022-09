Rafales de vent jusqu’à 90 km/h, coups de tonnerre, grésil… les prévisions météo de ce week-end

La Belgique verra de nombreux champs nuageux, porteurs d’averses, la traverser de nord-ouest en sud-est vendredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques éclaircies pourraient pointer le bout de leur nez, par intermittence. Il fera entre 10 et 13ºC en Ardenne, et autour de 14 ou 15ºC ailleurs.

Pendant la soirée et la nuit, les averses resteront menaçantes, et pourront être ponctuées de quelques coups de tonnerre, voire de grésil. Seules l’Ardenne et la Lorraine belge devraient garder les pieds au sec. Parapluies et chapeaux risqueront encore de s’envoler alors que sous les averses, des rafales de 60 km/h seront possibles, met en garde l’IRM. A la mer, les rafales pourront atteindre les 70 à 80 km/h.

Le week-end des Fêtes de Wallonie ne s’annonce guère ensoleillé, et même franchement pluvieux. Samedi, de régulières averses tomberont sur la Belgique, avec un risque de coups de tonnerre. Le soleil fera de timides apparitions pour rendre le sourire aux fêtards et fêtardes. L’ouest du pays bénéficiera même d’un temps sec dans le courant de l’après-midi. Avec 10 à 15 petits degrés prévus, sous un vent restant modéré et fort à la Côte, il faudra ressortir ses plus beaux duvets d’hiver pour faire face à ce froid de canard.

Dimanche débutera sous les éclaircies avant d’être gagné par la nébulosité. La matinée devrait rester sèche, laissant les parapluies et bottes en caoutchouc au placard. Il faudra cependant les ressortir dès l’après-midi, quelques averses ou périodes de pluies étant attendues depuis le nord-est. Le temps restera frais, avec des maxima oscillant entre 10 et 13ºC en Ardenne, et 14 et 16ºC ailleurs. Le vent soufflera toujours modérément à assez fortement. Il sera fort à la mer.