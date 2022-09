À Anderlecht, c’est là que le bât blesse: le cœur du jeu ne bat toujours pas

Anderlecht a progressé dans l’organisation, jeudi à Bucarest. Mais, dans le cœur du jeu, Felice Mazzù cherche encore la bonne formule. Le retour de Diawara et le match encourageant d’Arnstad apporteront-ils une partie de la solution contre Courtrai ?

C’est peu de dire que les Anderlechtois ont déjà traversé des périodes plus enthousiasmantes. Du coup, dans l’avion ramenant la délégation mauve à Bruxelles après le partage entériné à Bucarest, les jeux de cartes étaient les bienvenus pour détendre quelque peu l’atmosphère. Pas sûr, toutefois, que les Bruxellois aient trouvé les bonnes combinaisons pour le trio de l’entrejeu.

Les modifications tactiques apportées par Felice Mazzù à l’Arena Nationala, avec un 3-5-2 hybride débouchant sur une défense à quatre en perte de balle, ont offert au Sporting une meilleure organisation. Et davantage de liberté à Francis Amuzu, quitte à renvoyer Jan Vertonghen davantage dans l’ombre. Mais, dans le cœur du jeu, où les Mauves ont perdu énormément de combats depuis le début de la saison, on est encore loin du compte. Le triangle du milieu, qui a déjà connu 11 (!) versions différentes en 14 matches cette saison, n’en finit plus de tourner carré.