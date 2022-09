Crispation sociale chez Delhaize: votre supermarché sera-t-il ouvert ce samedi?

Les supermarchés du Lion ne devraient pas connaître de nouvelles actions de grève ce samedi. Mais sans certitude. Et avec un conflit toujours ouvert entre syndicats et direction sur l’organisation du travail.

Les tensions sont encore palpables entre la direction et les syndicats de la grande chaîne de supermarchés Delhaize. Alors que jeudi, sept magasins intégrés (sur un total d’environ 130) avaient gardé portes closes suite à un mouvement de grève spontanée, certains clients du Lion se demandent si leur supermarché ouvrira ses portes ce samedi.

Qu’ils se rassurent quelque peu : toutes les succursales étaient ouvertes ce vendredi. Et ni la direction, ni les syndicats n’ont connaissance de nouvelles actions pour ce week-end. Mais, précisent le Setca et la CGSLB, le propre d’un arrêt spontané est son imprévisibilité. Et même si les deux organisations syndicales n’ont donné aucun mot d’ordre avant l’arrivée à échéance de leur préavis de grève le mardi 27 septembre, elles ne peuvent pas exclure de nouvelles manifestations spontanées de la colère de certains employés.