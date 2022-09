Coupe Davis: pas de miracle belge à Hambourg

« Mission impossible », c’est la musique qu’avait choisie le DJ du Rothenbaum Tennis Center avant cet Allemagne-Belgique, du tout ou rien. Et au final, très cruel, ce sera rien pour la Belgique, battue au bout du bout par les hôtes de Hambourg, au tie-break du 3e set en double : 4-6, 6-2, 7-6 (7-5). Joran Vliegen (qui a raté une volée immanquable à 5-5) et Sander Gillé s’étaient pourtant échappés à 2-5… Si proches d’une victoire qui aurait permis à la Belgique d’aller chercher une qualification serrée contre la France, ce samedi. Ce match comptera donc bien pour du beurre, ou presque (juste une question de classement final et de prize-money) puisque c’est bien l’Australie et l’Allemagne qui prendront la route de Malaga, pour les quarts de finale, fin novembre.

Pourtant, les Belges ont bien tout tenté, lors de ce terrible duel.