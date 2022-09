Impuissants? Mais non...

Comme quoi, on est parfois meilleur en deuxième session, même quand on est un gouvernement. Le Codeco organisé à la hâte à la rentrée avait conclu à l’absence d’une baguette magique et renvoyé à l’Europe pour plus et mieux. Deux semaines plus tard, après avoir encaissé de nouvelles envolées des prix énergétiques et subi la pression maximale de la société belge venue réclamer de l’aide chez le Premier ministre, la copie remise ce vendredi par la Vivaldi a meilleure allure.