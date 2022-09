Hockey: le sans-faute pour le Léopold et le Racing

L’affiche de cette 3e journée de compétition en division d’Honneur messieurs se déroulait dans le Brabant wallon où le Waterloo Ducks devait impérativement se refaire une santé après 2 défaites consécutives dans cette entame de championnat face à une équipe du Léopold déjà très affûtée après ses 2 premières sorties. Malheureusement, cela débutait de la plus mauvaise des manières pour l’équipe locale qui encaissait un première but dès la 2e minute de jeu. Tom Boon convertissait un stroke et se faisait justice après une faute de Victor Charlet.

Les Bruxellois, avec Gauthier Boccard et Elliot Van Strydonck, de retour dans leur ancien club, étaient bien dans leur match et à la 24e minute, Tom Boon inscrivait déjà son 10e but de la saison en démontrant tout son opportunisme et son habileté dans le cercle en trompant, en revers, Simon Vandenbroucke. Le score à la pause était donc logique même si les Brabançons avaient obtenu l’une ou l’autre possibilité.