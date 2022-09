Tuile pour Seraing: Christophe Lepoint absent entre 6 à 8 semaines

Touché mercredi dernier à l’entraînement, Christophe Lepoint n’était pas présent sur la feuille de match à l’Antwerp. Et son absence risque de durer longtemps, pour ne pas dire trop vu son importance chez les Métallos. « Il semblerait que le ligament interne du genou soit totalement rompu », précise José Jeunechamps. « Il ne devrait pas passer par la case opération mais il risque d’être absent pendant 6 à 8 semaines. C’est une tuile, une énorme même mais le connaissant, je suis sûr qu’il mettra toutes les chances de son côté pour revenir plus tôt, afin d’apporter tout son vécu et l’expérience dont nous avons besoin ».