«La mer du Nord a les yeux verts»

Cette jolie formule est de Grégoire Polet, dans son Petit éloge de la Belgique , où il mêle souvenirs de cuistax et histoire de ce petit pays qui est le sien. Une jolie formule qui me sert de belle introduction à ce numéro un peu spécial des Livres du Soir. Trois pages complètes y sont consacrées à la rentrée littéraire belge, poches et brèves comprises. On y retrouve Emmanuelle Pirotte, Lydia Flem, Alexandre Valassidis, Philippe Blasband, Grégoire Polet, Véronique Sels, Valentine Laffite, etc. A ajouter aux Dominique Celis, Amélie Nothomb ou Lucas Belvaux dont nous avons parlé dans des numéros antérieurs. Dans Belgique, il y a belle et magique, écrit encore Grégoire Polet. Vérifiez vous-même.