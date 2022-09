«L’équipe masculine en business class, l’équipe féminine en eco»: le choix inégal de Fédération française de cyclisme pour rallier l’Australie en avion

Contactée par Ouest-France, la Fédération française de cyclisme a voulu clarifier :« Effectivement, on confirme. C’est un choix de la DTN et de la Fédération française de cyclisme. Un choix affirmé. Tout le monde a voyagé en classe éco, sauf les pros hommes. Pourquoi nous l’avons fait ? Parce que les hommes vont défendre leur titre cette année, encore une fois. Et surtout parce qu’il a fallu faire des choix économiques. Ce déplacement étant très lointain, cela coûte énormément. Et si l’on voulait emmener tout le monde, il fallait faire des choix. Et si tout le monde avait été en business, plein de personnes seraient restées à la maison. »